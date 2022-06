Finlândia acha difícil entender as preocupações da Turquia sobre terrorismo, diz Niiniste

HELSINQUE, 12 de junho – RIA Novosti. A abordagem e as ações da Finlândia na luta contra o terrorismo coincidem totalmente com a linha geral de outros países da OTAN, e é difícil para Helsinque entender por que os finlandeses causaram preocupação especial à Turquia, disse o presidente finlandês Sauli Niinistö.

No domingo, o tradicional debate anual sobre política externa começará na cidade finlandesa de Kultaranta, onde o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, se tornou o primeiro convidado. Na véspera do debate, Niinistö e Stoltenberg realizaram uma coletiva de imprensa, que foi transmitida pela mídia finlandesa.

“Estamos surpresos com a posição da Turquia, na política internacional você precisa levar a sério o que o outro lado diz, e levamos a opinião da Turquia a sério. Vamos torcer para que possamos encontrar uma solução que satisfaça todas as partes”, disse Niinistö.

A Finlândia e a Suécia no contexto dos acontecimentos na Ucrânia em 18 de maio entregaram ao Secretário-Geral da OTAN um pedido de adesão à aliança. A Turquia bloqueou o início do processo de análise desses pedidos. O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse que Ancara não pode dizer “sim” à adesão da Finlândia e da Suécia à Otan, porque não pode acreditar em suas garantias sobre as relações com representantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, proibido na Turquia.