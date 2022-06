Outros 13% temem ter que passar fome ocasional à medida que o custo dos alimentos aumenta, segundo a pesquisa

Quase um em cada seis alemães foi forçado a pular refeições regularmente para sobreviver, de acordo com uma pesquisa realizada no início desta semana pelo Instituto de Novas Respostas Sociais e publicada na sexta-feira pelo jornal Bild. Outros 13% dizem temer tal situação se o aumento dos preços dos alimentos continuar.

Talvez sem surpresa, os mais atingidos entre os entrevistados foram as famílias de baixa renda – aquelas com renda mensal inferior a € 1.000 (US $ 1.052) – 32% das quais foram regularmente forçadas a pular refeições por motivos financeiros.













Uma parcela significativamente maior dos entrevistados da pesquisa (42%) disse que foram forçados a cozinhar com mais moderação devido a dificuldades financeiras, deixando de fora certos ingredientes das refeições ou renunciando à sobremesa. Quase o mesmo número (41%) relatou depender de ofertas especiais e descontos de supermercados para obter o maior valor possível pelo seu dinheiro.

O presidente da Associação Alemã para Assuntos Sociais, Adolf Bauer, que alertou Berlim contra a adesão ao embargo de energia proposto em toda a UE contra a Rússia, disse ao Bild que estava “muito preocupado” pelos resultados da pesquisa. Ele já havia antecipado que os esforços para punir Moscou levariam a aumentos nos preços da energia, comida e abrigo e previu que esses esforços causariam mais sofrimento entre os alemães comuns do que na Rússia.

Verena Bentele, presidente do grupo de defesa da Associação Social da Alemanha, com sede em Berlim, disse que os resultados da pesquisa ecoam as próprias preocupações de sua organização. “Os membros dizem-nos que só podem comprar massas e torradas”, disse ela à emissora. Ela tem pedido ao governo para abolir o imposto de valor agregado sobre alimentos frescos e fornecer mais alívio financeiro para os necessitados.

O preço dos alimentos e do combustível na Alemanha disparou nos últimos meses devido às sanções ocidentais ao carvão, petróleo e gás russos. Isso ocorre quando a inflação continua a subir após a resposta economicamente devastadora do governo à pandemia de Covid-19. Pior ainda, graças às sanções da UE aos fertilizantes russos e bielorrussos, espera-se que o país perca até 3 milhões de toneladas métricas de colheita no próximo ano.

O resto da Europa está sofrendo em condições semelhantes, com a UE no ano passado adquirindo 4,6 milhões de toneladas dos 13 milhões que usou no ano passado das duas nações sancionadas. Uma pesquisa publicada no mês passado descobriu que um quarto das pessoas no Reino Unido também está pulando refeições devido ao agravamento da inflação e à ameaça de escassez de alimentos.

Governos de todo o mundo fizeram previsões terríveis de fome, pois interrupções causadas por paralisações do Covid-19, inflação, sanções e bloqueios navais impediram a Rússia e a Ucrânia, dois dos maiores produtores de trigo do mundo, de colher e vender suas colheitas da maneira usual. Enquanto a Ucrânia insistiu que a falha na distribuição de grãos armazenados em seus portos do Mar Negro é culpa da Rússia, Moscou respondeu que “militantes” de Kiev “batalhões nacionalistas” incendiou deliberadamente 50.000 toneladas de grãos em Mariupol para culpar a Rússia pela subsequente crise alimentar global.

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas à força.