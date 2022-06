Preços da carne suína austríaca disparam — CMIO

Cada quarto criador de suínos na Alta Áustria está enfrentando falência, de acordo com o chefe da bolsa de suínos daquele país

Os preços austríacos da carne suína subiram 40% em menos de dois meses, com os volumes de carne vendida caindo 20% somente em maio, já que os consumidores optam por comprar produtos mais baratos, como arroz, macarrão e batatas, relata o jornal austríaco WochenBlick.

“Estou no ramo há mais de 30 anos, nunca passei por tantas condições críticas” O chefe da Schweineboerse, Johann Schlederer, disse em entrevista à mídia. “O que mais prejudica os agricultores é o ataque diário.”

Cada vez menos consumidores estão recorrendo à carne suína de alta qualidade devido ao aumento do custo de vida, levando cerca de 500 das 2.000 fazendas da região à beira da falência.













O aumento de preços é atribuído a medidas ineficientes tomadas pelas autoridades para absorver o impacto da pandemia de Covid-19. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, juntamente com a pressão das sanções, apenas exacerbou a crise atual, elevando os preços das matérias-primas, fertilizantes e combustíveis a níveis recordes.

Na semana passada, os líderes da UE aprovaram um sexto pacote de sanções anti-Rússia, que inclui um embargo de petróleo. Os estados membros têm seis meses para interromper as importações de petróleo russo por via marítima ou por oleodutos e oito meses para encerrar as compras de produtos petrolíferos refinados.

A Rússia enfrentou sanções sem precedentes depois que lançou uma operação militar na vizinha Ucrânia em 24 de fevereiro. As penalidades, juntamente com as contramedidas de Moscou, estão comprometendo o fornecimento de grãos, fertilizantes e energia aos mercados globais.

