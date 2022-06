109º dia da operação especial da Rússia na Ucrânia

“Gostaria de sublinhar que não vejo nenhum desacordo sério sobre como a Finlândia se comporta em relação à questão do terrorismo, então é difícil para nós entender por que somos uma razão de preocupação particular na Turquia”, afirmou ele, acrescentando que o país tem fornecido o máximo de informações possíveis sobre sua atual luta contra o terrorismo e que a OTAN apoia as negociações entre representantes suecos, finlandeses e turcos, que continuarão em breve.