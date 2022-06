Stoltenberg: cúpula da OTAN não removerá as perguntas da Turquia sobre Finlândia e Suécia

A Finlândia e a Suécia no contexto dos acontecimentos na Ucrânia em 18 de maio entregaram ao Secretário-Geral da OTAN um pedido de adesão à aliança. A Turquia bloqueou o início do processo de análise desses pedidos. O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse que Ancara não pode dizer “sim” à adesão da Finlândia e da Suécia à Otan, porque não pode acreditar em suas garantias sobre as relações com representantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão proibidos na Turquia.