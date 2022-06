CEO da Apple exige lei de privacidade dos EUA — CMIO

O CEO da Apple, Tim Cook, escreveu uma carta ao Congresso dos EUA pedindo aos legisladores que promulguem uma legislação federal de privacidade. A lei solicitada proibiria os desenvolvedores de aplicativos de passar dados do usuário a terceiros sem consentimento e reprimiria a publicidade direcionada. A Apple aparentemente está melhor posicionada do que seus concorrentes para cumprir essa lei.

Cook se reuniu com legisladores no Capitólio na quinta-feira e na sexta-feira enviou uma carta aos presidentes e membros dos comitês de comércio da Câmara e do Senado, três dos quais colaboraram em um projeto de lei de privacidade divulgado no início deste mês.

“Na Apple, acreditamos que a privacidade é um direito humano fundamental” Cook escreveu. “É por isso que defendemos consistentemente uma legislação de privacidade abrangente e contribuímos para o processo sempre que possível.”

Cook se gabou da coleta mínima de dados de sua própria empresa, mas escreveu que “Somente o Congresso pode fornecer fortes proteções de privacidade para todos os americanos. A contínua ausência dessa importante legislação, infelizmente, perpetuará uma abordagem de retalhos aos direitos de privacidade que deixa muitos sem os padrões rigorosos que esperamos ver.”













Na ausência de legislação federal de privacidade, estados individuais definem suas próprias leis de privacidade de dados. Apenas cinco estados – Califórnia, Colorado, Connecticut, Utah e Virgínia – aprovaram leis que concedem às pessoas o direito de acessar e excluir informações pessoais e de optar por não vender essas informações pessoais, de acordo com a Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais.

Em sua versão preliminar atual, a Lei Americana de Privacidade e Proteção de Dados exigiria que as empresas de tecnologia coletassem apenas dados considerados “necessário,” e exigiria que essas empresas solicitassem aos usuários que optassem pelo compartilhamento desses dados com terceiros, como anunciantes e pesquisadores de mercado. Os consumidores teriam o direito de visualizar e excluir dados mantidos por empresas de tecnologia, e as empresas envolvidas em publicidade direcionada a menores seriam “expressamente proibido”.

Ao encorajar tal projeto de lei a ser aprovado, a Apple provavelmente estaria dando a si mesma uma vantagem sobre a concorrência, de acordo com um artigo no Mashable no sábado. O site de tecnologia argumentou que outras empresas precisariam de mais tempo para se adaptar a qualquer regulamentação em potencial, e que a Apple já lucrou bastante ao se comercializar como mais preocupada com a privacidade do que os rivais Facebook e Google.

Mais notavelmente, a Apple em 2016 resistiu à pressão do FBI para desbloquear um iPhone usado por um dos atiradores responsáveis ​​por um massacre em San Bernardino, Califórnia. Um dia antes de o FBI levar a Apple ao tribunal, a agência recuou, tendo encontrado uma empresa israelense capaz e disposta a decifrar o telefone.

No entanto, a empresa de Cook não apóia todas as tentativas do Congresso de regular sua indústria. A legislação antitruste atualmente tramitando no Senado forçaria a Apple a permitir lojas de aplicativos concorrentes em seus dispositivos, o que quebraria seu monopólio sobre quais aplicativos os usuários de iPhone e iPad podem instalar. Embora Cook tenha feito lobby contra esta legislação, alegando que ela permitiria “com fome de dados” aplicativos em dispositivos da Apple, a lei deve ser aprovada ainda este mês.