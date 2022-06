Irã e Venezuela assinam grande acordo – mídia — CMIO

Irã e Venezuela assinaram um acordo de cooperação de 20 anos no sábado durante uma visita do presidente venezuelano Nicolás Maduro a Teerã, informou a mídia estatal iraniana.

O acordo alcançado por dois dos países mais sancionados do mundo “mostra a determinação dos altos funcionários dos dois países para o desenvolvimento de relações em diferentes campos,” O presidente iraniano Ebrahim Raisi disse na TV estatal, conforme citado pela AFP.

Os detalhes do novo acordo entre os dois países ainda não foram divulgados. No entanto, durante sua visita, Maduro foi acompanhado por funcionários de áreas como agricultura, tecnologia, petróleo, comunicações, turismo e transporte, o que pode significar as esferas de cooperação que as duas nações têm em mente.

Tanto o Irã quanto a Venezuela estão sob pesadas sanções dos EUA e, de acordo com Maduro, eles têm “uma visão comum” sobre questões internacionais, e planejamos trabalhar juntos no “guerra de sanções e encontrar maneiras de combatê-las com firmeza.”













“Caracas e Teerã moldaram a estratégia da economia de resistência e estão trabalhando para expandi-la,”, ele foi citado como dizendo.

Em entrevista à HispanTV iraniana na sexta-feira, Maduro anunciou a abertura de uma rota de voo semanal de Caracas para Teerã. Ele também disse que a Venezuela planeja vender café para o Irã.

Irã e Venezuela se aproximaram nos últimos dois anos, principalmente por meio de projetos de energia. Em maio, a Companhia Nacional Iraniana de Engenharia e Construção de Petróleo assinou um contrato para reparar uma refinaria de petróleo na Venezuela. Em sua entrevista, Maduro agradeceu ao Irã pelas remessas de combustível para a Venezuela.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT