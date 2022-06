DONETSK, 12 de junho – RIA Novosti. As tropas ucranianas bombardearam o distrito de Kuibyshevsky da cidade de Donetsk e Gorlovka, disparando sete projéteis de calibre 152 milímetros, informou o escritório de representação da República Popular de Donetsk no Centro Conjunto de Controle e Coordenação do Regime de Cessar-fogo (JCCC).

“Os peixes foram disparados da AFU (formações armadas da Ucrânia) na direção: 16h30 (coincide com o horário de Moscou) – o assentamento de Avdiivka – a cidade de Donetsk (distrito de Kuibyshevsky): três projéteis com calibre de 152 milímetros foram disparados; 17.05 (coincide com o horário de Moscou) – o assentamento de Kurdyumovka – o assentamento de Gorlovka: quatro projéteis de calibre 152 milímetros foram disparados”, disse o escritório de representação em uma mensagem no canal Telegram.

O escritório da DPR no JCCC informou no domingo seis bombardeios de Gorlovka com projéteis de 122 mm e minas de 120 mm.