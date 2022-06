Juiz derruba os limites de deportação de Biden — CMIO

Um juiz reverteu os limites de Washington sobre a fiscalização da imigração, argumentando que eles violam a lei federal

O juiz federal do Texas, Drew Tipton, derrubou na sexta-feira as restrições de fiscalização de imigração adotadas pelo governo do presidente dos EUA, Joe Biden, argumentando que a tentativa de limitar as ações da agência de Imigração e Alfândega (ICE) constituiu uma violação da lei federal de imigração.

As restrições do governo foram além da mera orientação oferecida aos agentes do ICE, escreveu o juiz Tipton, em vez disso “fornecer[ing] uma nova base sobre a qual os estrangeiros podem evitar estar sujeitos à aplicação da lei de imigração” e, portanto, exigiu o período normal de notificação e comentário oferecido pela Lei de Procedimentos Administrativos (APA).













A decisão foi uma resposta a uma ação movida pelos estados do Texas e Louisiana, que processou o governo Biden em abril passado por sua suposta recusa em aplicar a lei de imigração. Em questão estava uma mudança de política anunciada dois meses antes que exigia que o ICE priorizasse a prisão e deportação apenas de ilegais com condenações recentes por crimes graves ou que fossem terroristas conhecidos ou membros de gangues. Isso efetivamente impediu que a agência deportasse 90% dos estrangeiros ilegais que eles teriam mandado para casa.

O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, acusou o gabinete do presidente de “demonstrando um flagrante desrespeito pela segurança dos texanos e americanos”, e o processo pedia ao juiz que determinasse que os novos limites do governo Biden às atividades do ICE constituíam uma violação tanto da APA quanto da lei federal de imigração.

Enquanto o secretário do Departamento de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, argumentou que simplesmente estar nos EUA sem autorização “não deve ser a única base” para deportação ou prisão, e os advogados do governo Biden defenderam sua política de focar apenas nos chamados “criminosos agravados” como um uso razoável da discrição do Ministério Público, o juiz Tipton argumentou que o governo estava por lei restrito a alterar a lei de imigração dentro dos limites estabelecidos pelo Congresso.

Paxton saudou a decisão como um “derrota maciça para o governo Biden”, acusando o gabinete do presidente de tentar “jogar fora a lei de imigração.”

A decisão não será implementada oficialmente até a próxima sexta-feira, a fim de dar tempo ao governo Biden para apelar. Um porta-voz do DHS disse à Fox News que a agência está “avaliando a ordem judicial e considerando os próximos passos” sobre a possibilidade de contestar a decisão.

Os esforços do governo Biden para aumentar a permeabilidade da fronteira sul dos EUA encontraram forte resistência legal dos estados fronteiriços e de alguns membros do Partido Republicano da oposição. A tentativa dos democratas de encerrar o Título 42, uma regra de saúde pública usada sob o governo Trump para impedir a entrada de migrantes potencialmente infectados por Covid-19, foi bloqueada por um juiz federal na Louisiana, enquanto outras regras de fronteira da era Trump também foram ordenadas a ser reintegrado.

Desde a posse de Biden em janeiro de 2021 até abril passado, mais de três quartos de milhão de imigrantes ilegais entraram nos EUA, um número tão alto que levaria o DHS 14,5 anos sob a taxa atual de deportação para enviá-los de volta aos seus países de origem. origem. Quase 123.000 menores desacompanhados também foram capturados e reassentados nos EUA durante 2021, e nenhum dos números inclui as centenas de milhares de migrantes que nunca são detidos pela Alfândega e pela Patrulha de Fronteira ou pelo ICE.