Os preços dos combustíveis nos EUA ultrapassam a marca recorde – CMIO

O custo da gasolina estabeleceu um novo recorde histórico, já que a temporada de verão nos EUA está agora em pleno andamento

Os preços da gasolina nos EUA atingiram em média mais de US$ 5 por galão no sábado, estabelecendo um novo recorde histórico, mostram dados da American Automobile Association (AAA).

De acordo com a AAA, sem fins lucrativos, que monitora os preços em mais de 60.000 postos de gasolina em todo o país, o preço médio nacional do gás sem chumbo subiu para US$ 5.004 por galão em 11 de junho, ante US$ 4.986 no dia anterior. Os preços mais altos foram tradicionalmente registrados no estado da Califórnia, em até US$ 6,43 por galão, e os mais baixos na Geórgia, em US$ 4,46 por galão.

Os dados mostram que os preços dos combustíveis nos EUA agora mais que dobraram desde que o presidente dos EUA, Joe Biden, foi empossado em janeiro de 2021, quando um galão de gasolina custava apenas US$ 2,39 em média.

O governo Biden está determinado a conter os preços em alta, que levaram a inflação a máximas de quatro décadas. O governo ordenou uma liberação recorde de barris das reservas estratégicas dos EUA, suspendeu uma regra que proíbe a venda de gasolina com mistura mais alta de etanol durante o verão e pressionou os principais produtores da Opep a aumentar a produção.

No entanto, esses esforços até agora se mostraram inúteis diante da recuperação da demanda pós-pandemia e das sanções relacionadas à Ucrânia à Rússia, incluindo um embargo dos EUA ao petróleo russo. O declínio induzido pela pandemia na capacidade de refino dos EUA também contribuiu para o aumento dos preços, já que pelo menos cinco refinarias no país foram fechadas nos últimos dois anos.

