Estratégia dos EUA no Indo-Pacífico está dirigida contra um país, diz ministro da Defesa da China

No final de maio em Tóquio, o presidente dos EUA, Joe Biden, lançou o novo Quadro Econômico Indo-Pacífico para a Prosperidade (IPEF, na sigla em inglês) juntamente com 12 países do Indo-Pacífico, nomeadamente, Austrália, Brunei, Índia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã.