LUGANSK, 12 de junho – RIA Novosti. O edifício do jardim de infância foi danificado como resultado do bombardeio da cidade de Stakhanov, na República Popular de Luhansk, por tropas ucranianas, informou o escritório de representação da LPR no Centro Conjunto de Controle e Coordenação do Regime de Cessar-fogo (JCCC).