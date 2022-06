Milhares protestam pelo controle de armas nos EUA — CMIO

O presidente Joe Biden incentivou os ativistas a “continuar marchando”, enquanto instou o Congresso a “fazer algo”

Manifestações contra a violência armada foram realizadas em Washington, Nova York e dezenas de outras cidades dos EUA no sábado, com ativistas tentando pressionar os legisladores a endurecer as leis de controle de armas após vários tiroteios em massa.

O maior protesto ‘Marcha por Nossas Vidas’ foi realizado no Monumento a Washington, na capital, embora a multidão estimada de 30 mil pessoas fosse menor do que os organizadores esperavam reunir.

O evento contou com vários palestrantes de alto nível, ativistas e sobreviventes de tiroteios em massa e outras violências armadas.

“Se nosso governo não pode fazer nada para impedir que 19 crianças sejam mortas e massacradas em sua própria escola, e decapitadas, é hora de mudar quem está no governo”. disse David Hogg, um sobrevivente do tiroteio na escola de 2018 em Parkland, Flórida. O pai de outra vítima de Parkland pediu aos alunos que boicotassem as escolas “até que nossos líderes eleitos parem de evitar a crise da violência armada nos Estados Unidos e comecem a agir para salvar nossas vidas”.

A segunda Marcha por Nossas Vidas no National Mall, contra a violência armada quatro anos desde o original, com milhares de pessoas presentes no Monumento a Washington. David Hogg falando: “Todos os americanos têm o direito de não serem baleados, o direito à segurança.” pic.twitter.com/MHirplU49l — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) 11 de junho de 2022

Enquanto a neta de Martin Luther King Jr disse em DC que a questão da violência armada “não é sobre política”, O presidente dos EUA, Joe Biden, enviou uma mensagem aparentemente contraditória da Califórnia, incentivando os ativistas a “continue marchando” até que os oponentes do controle de armas mais rígido sejam eliminados.

Continue marchando – é importante… Isso tem que se tornar uma questão eleitoral.

Hoje, jovens de todo o país marcham novamente com @AMarch4OurLives para pedir ao Congresso que aprove uma legislação de segurança de armas de bom senso apoiada pela maioria dos americanos e proprietários de armas. Junto-me a eles repetindo meu apelo ao Congresso: faça alguma coisa. — Presidente Biden (@POTUS) 11 de junho de 2022

Na cidade de Nova York, manifestantes marcharam sobre a ponte do Brooklyn até a prefeitura de Manhattan, chegando às centenas, ou mais de 1.000, de acordo com várias estimativas da mídia.

A hora de represar os rios de violência, parar o fluxo de armas em nossa cidade e proteger a vida de nossas crianças é AGORA. Não amanhã, AGORA. Estou orgulhoso de ter ficado com esses jovens hoje para dizer basta. #MarchForOurLivespic.twitter.com/mlI1xAsCQk — Prefeito Eric Adams (@NYCMayor) 11 de junho de 2022

Os organizadores da Marcha por Nossas Vidas disseram que estavam focados em realizar várias marchas menores em pelo menos 300 locais em todo o país, em vez de tentar bater o número recorde de público de seu protesto de 2018.













Os protestos em todo o país ocorrem após o massacre na Robb Elementary School em Uvalde, Texas, onde 19 alunos e dois professores foram mortos em 24 de maio, e um tiroteio em massa em um supermercado em Buffalo, Nova York, que deixou 10 pessoas mortas em maio. 14.

Em ambos os casos, os perpetradores eram homens de 18 anos que haviam comprado recentemente “estilo assalto” rifles, desencadeando novos apelos para proibir esse tipo de arma de fogo e aumentar as restrições de idade.

No início desta semana, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou várias medidas de controle de armas em uma votação majoritariamente partidária, buscando aumentar o limite de idade para comprar armas semiautomáticas e estabelecer leis federais de ‘bandeira vermelha’. Embora a legislação tenha poucas chances de ser aprovada no Senado em sua forma atual, ela deu aos legisladores democratas munição adicional contra seus oponentes políticos antes das eleições de novembro.













Pesquisas de opinião recentes mostram que o mau estado da economia dos EUA e a inflação crescente ainda são as maiores preocupações para o povo americano, embora as questões da violência armada e do aborto tenham se tornado cada vez mais importantes. A maioria dos especialistas políticos espera que os democratas sofram sérias perdas nas eleições de meio de mandato em novembro, custando ao partido no poder a maioria na Câmara e no Senado.