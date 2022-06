A Polônia foi muito rápida em sancionar a Rússia – oficial – CMIO

O governo polonês foi rápido demais em proibir o carvão russo, disse Pawel Poncyljusz, membro da Coalizão Cívica do Parlamento de Varsóvia, à rádio estatal Polskie na sexta-feira. Em sua opinião, a redução repentina na oferta prejudicará a pessoa média.

“Isso é um problema. Essas decisões radicais foram tomadas muito rapidamente, foi necessário abordar com um pouco mais de calma,”, disse ele, acrescentando que cortar completamente as entregas era muito drástico para um país que vem aumentando as importações de carvão russo há anos.

“Estamos passando de um extremo a outro. Nos últimos anos, as decisões do governo levaram ao fato de termos superado a importação de carvão da Rússia em 10 milhões de toneladas. Agora temos um corte repentino nas importações, o que é até certo ponto prejudicial para a Rússia, mas muito mais ainda para os polacos comuns que têm fogões a carvão”, explicou Poncyljusz.













Segundo ele, o governo deveria ter usado “o privilégio” de ter acesso à documentação dos molhes de carvão e verificar o nível de extração no país para saber quanto tempo levaria para compensar as perdas antes de cortar as importações russas. Ele acrescentou que a Polônia levará pelo menos um ano e meio para aumentar sua própria produção de carvão para níveis suficientes.

No final de março, a Polônia impôs um embargo total às importações de carvão da Rússia. A proibição se aplica não apenas às empresas públicas, mas também às empresas privadas. Isso levou a uma escassez de carvão e uma subsequente escassez de lenha.

No início deste mês, os poloneses foram oficialmente autorizados a coletar lenha nas florestas, mas somente após treinamento e autorização das unidades florestais locais.

