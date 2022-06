Finlândia e Estônia planejam projeto de GNL de US$ 1,5 bilhão para aliviar falta de gás russo

O The Exemplar é um enorme navio de 291 metros de comprimento e 43 metros de largura, com uma capacidade de armazenamento de gás de 151 mil metros cúbicos. Foi construído em 2010 e navega sob a bandeira belga. O novo projeto prevê que o navio seja alugado à Excelerate Energy, com sede nos EUA, por um período de dez anos. O terminal estará disponível já no inverno (no Hemisfério Norte), atracando no porto de Inkoo, de acordo com as empresas de energia Gasgrid Finland e Fortum. As empresas estimaram que os custos totais do projeto de terminal de GNL seriam de aproximadamente 460 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões) pelo arrendamento de dez anos, sem incluir os custos relacionados com a utilização.