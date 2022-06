Na Cúpula, presidente da Argentina faz duras críticas a Joe Biden e à política externa dos EUA

Presidente argentino, Alberto Fernández fez um dos discursos mais duros da Cúpula das Américas, na noite de ontem (9). Ele defendeu Cuba, Venezuela e Nicarágua, proibidos pelos Estados Unidos de participar do evento, e disse a Joe Biden que “o país anfitrião não tem direito de rejeitar países “.

Na fala, Fernández pediu a demissão do secretário-geral da OEA (Organização dos Estados Americanos), Luis Almagro, a troca do presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e o fim dos bloqueios econômicos contra países latinos.