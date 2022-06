ONU alerta para ‘catástrofe’ global de alimentos — CMIO

Milhões de pessoas podem passar fome se as exportações de grãos da Rússia e da Ucrânia caírem ainda mais, de acordo com as Nações Unidas

Até 181 milhões de pessoas em 41 países podem ser atingidas pela grave escassez de alimentos este ano devido ao conflito na Ucrânia e seu impacto nas exportações de grãos e fertilizantes, segundo um relatório da ONU. “A comida nunca deve ser um luxo; é um direito humano fundamental. E, no entanto, esta crise pode rapidamente se transformar em uma catástrofe alimentar de proporções globais”, disse. o relatório do Grupo de Resposta a Crises sobre Alimentos, Energia e Finanças, divulgado na quarta-feira, alertou. De acordo com a ONU, a situação pode se deteriorar além de 2022, com mais 19 milhões de pessoas enfrentando desnutrição crônica globalmente em 2023 se as exportações de alimentos da Rússia e da Ucrânia continuarem a diminuir. “A crise alimentar deste ano é sobre a falta de acesso. O ano que vem pode ser por falta de comida”, disse. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse, acrescentando que o número de pessoas com insegurança alimentar severa dobrou nos últimos dois anos.









Guterres está envolvido em negociações para retomar os embarques de grãos do porto ucraniano de Odessa. A ONU, a Rússia e a Turquia também têm cooperado para fornecer acesso desimpedido aos mercados globais de alimentos e fertilizantes russos. O governo ucraniano e os líderes ocidentais acusaram repetidamente a Rússia de impedir as exportações de grãos ao bloquear os portos ucranianos do Mar Negro. Moscou rejeitou essas alegações, dizendo que está pronta para garantir a passagem segura de navios que transportam grãos. O Kremlin insiste que a interrupção se deve à mineração da costa pelos militares ucranianos. Kiev também acusou os militares russos de “roubando” seus estoques de trigo em meio ao conflito em curso. No início desta semana, a ONU disse que era incapaz de verificar tais alegações, acrescentando que nem o escritório do secretário-geral da ONU nem o Programa Mundial de Alimentos da ONU (PAM) tinham qualquer informação confiável sobre o assunto. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Fome global provavelmente este ano – assessor de Putin Na noite de quarta-feira, o Ministério da Defesa russo acusou a Ucrânia “militantes dos batalhões nacionalistas” de incendiar deliberadamente um grande celeiro no porto marítimo de Mariupol enquanto fugia das forças russas. O fogo teria destruído mais de 50 mil toneladas de grãos. Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT

