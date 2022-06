Preços da gasolina no Reino Unido disparam — CMIO

O preço do combustível na Grã-Bretanha continua a subir, já que encher um carro familiar médio com gasolina agora custa mais de £ 100 (US $ 125), de acordo com dados rastreados pela empresa de assistência rodoviária RAC.

O grupo automobilístico informou que encher o tanque de um carro familiar de 55 litros com diesel subiu para £ 103,43 (US $ 129,75).

“Embora os preços dos combustíveis tenham estabelecido novos recordes diariamente, as famílias em todo o país podem nunca ter esperado ver o custo de abastecer um carro familiar de tamanho médio atingir três dígitos”. O porta-voz do combustível RAC Simon Williams disse, conforme citado pela BBC.

Na terça-feira, os preços da gasolina no Reino Unido tiveram o maior salto diário em 17 anos, com um aumento de mais de dois pence por litro, enquanto os preços médios do diesel subiram 1,4 pence desde segunda-feira.

Os preços dos combustíveis no Reino Unido subiram recentemente devido ao aumento dos preços globais e aos planos do país de reduzir sua dependência da Rússia, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo.

No final de maio, Rishi Sunak, chanceler do Tesouro do Reino Unido, divulgou um pacote de medidas de £ 15 bilhões (US $ 18,8 bilhões) para ajudar as famílias com o custo de vida. As autoridades britânicas também introduziram um imposto inesperado de 25% sobre os lucros das empresas de energia, além da alíquota atual de 40%, elevando a alíquota combinada sobre os lucros para 65%.

