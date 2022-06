Kremlin avalia estratégia de gás por rublos — CMIO

Os compradores de gás russos que se recusaram a pagar em rublos já foram cortados do fornecimento, disse o secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, na quinta-feira, acrescentando que nenhum novo corte foi planejado.

“Eles já foram desligados… O sistema está funcionando, o sistema foi ajustado”, disse aos jornalistas. “Aqueles que recebem gás já estão trabalhando de acordo com o novo sistema, definido no decreto relevante do presidente da Rússia.”

O novo mecanismo de pagamento foi introduzido por Moscou em 1º de abril e se aplica apenas a países que impuseram sanções econômicas à Rússia. As condições exigem que os compradores abram duas contas no Gazprombank – uma em rublos e outra em moeda estrangeira. O comprador pode depositar sua moeda de escolha em sua conta em moeda estrangeira. O banco russo troca automaticamente a moeda em rublos, que são então transferidos para a conta de rublos do cliente para pagamento à Gazprom.

Países da UE, incluindo Holanda, Polônia e Finlândia, bem como algumas empresas na Dinamarca e Alemanha, se recusaram a cumprir e tiveram seus suprimentos de gás cortados. Outras, como a húngara MVM, a alemã RWE e a Uniper, concordaram com o novo método de pagamento e continuam a receber gás russo.

