Bons tempos para os cidadãos da UE – think tank — CMIO

A crise de energia continuará a aumentar a inflação, de acordo com Bruegel, com sede em Bruxelas

A crise do custo de vida deve piorar em toda a União Europeia, marcada pelo aumento dos preços dos alimentos, combustíveis e eletricidade, de acordo com Maria Demertzis, vice-diretora do think tank Bruegel, com sede em Bruxelas.

Ela disse à Euronews na quinta-feira que a inflação anormal é resultado da disparada dos preços da energia, que “está afetando muito mais a Europa do que os EUA, porque dependemos muito mais da Rússia do que outros.”

Questionado se os europeus deveriam se preparar para custos mais altos, Demertzis disse: “Acho que sim. Acho que certamente teremos mais um ano disso em termos de inflação anormal.

“Vimos aqui na Bélgica, onde moro, um aumento [in the price] de farinha, uma dobra de farinha [costs]o que, obviamente, tem implicações para o preço do pão, [which is] bastante importante.

“Sentiremos em nossos bolsos quando abastecermos nossos carros, quando comprarmos nossa comida semanal. E ouso dizer que as coisas provavelmente precisam piorar um pouco antes de melhorar. Então, a esse respeito, acho que realmente precisamos nos preparar para um pouco mais disso.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

A UE recentemente cortou sua previsão de crescimento econômico e aumentou as projeções de inflação. Espera-se agora que o crescimento real do PIB na UE e na área do euro atinja 2,7% este ano, abaixo da previsão anterior de 4%. O crescimento deverá desacelerar ainda mais no próximo ano para 2,3%.

Enquanto isso, a inflação – prevista para chegar a 3,9% há apenas alguns meses – agora deve atingir uma média de 6,8%.

