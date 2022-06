Primeiro-ministro georgiano indignado com resolução do PE sobre violação da liberdade de imprensa no país

TBILISI, 11 de junho – RIA Novosti. O primeiro-ministro georgiano Irakli Garibashvili chamou de “ofensiva” a resolução do Parlamento Europeu, que pede sanções contra o bilionário e fundador do partido governista Sonho da Geórgia, Bidzina Ivanishvili.

Anteriormente, o Parlamento Europeu adotou uma resolução “Violação da liberdade dos meios de comunicação e da segurança dos jornalistas na Geórgia”, que critica o governo Georgian Dream pela situação com a liberdade de imprensa. O documento também pede sanções contra a fundadora do partido no poder, Bidzina Ivanishvili.

“É claro que esta resolução está saturada de mentiras, informações falsas e é ofensiva… Tal resolução do Parlamento Europeu não é de importância decisiva no processo em curso, no processo de tomada de decisões e no seu papel, pode-se dizer , é simbólico… Nesta resolução, qualquer razoabilidade e racionalidade são descartadas. Claro, há muitas imprecisões factuais, muitas mentiras, o que me deixa muito triste”, disse o primeiro-ministro a repórteres.