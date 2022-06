A empresa de Musk entra no negócio na Ucrânia — CMIO

A Starlink, uma empresa de propriedade e operada pela SpaceX de Elon Musk, recebeu uma licença de operadora na Ucrânia para fornecer um serviço de internet, de acordo com o ministro da Transformação Digital do país, Mykhailo Fedorov.

“A empresa acaba de ser incluída no Cadastro de Provedores de Redes e Serviços de Comunicações Eletrônicas”, Fedorov postou em seu canal Telegram, acrescentando que o escritório da SpaceX em breve começaria a trabalhar ativamente no país.

Starlink é um sistema de constelação de satélites operado pela SpaceX – fabricante de naves espaciais dos EUA, fornecedora de lançamentos espaciais e corporação de comunicações por satélite. Inclui pelo menos 2.400 relés de satélite em órbita baixa da Terra que podem facilitar o acesso à informação em banda larga.

A Starlink fornece acesso à internet banda larga em qualquer lugar da Terra por meio de uma rede de satélites com a velocidade oferecida pela operadora chegando a 1 Gbps para cada assinante. Atualmente, a empresa fornece internet para 33 países.

No início desta semana, Elon Musk disse que a SpaceX entregou 15.000 kits de internet Starlink para a Ucrânia nos últimos três meses. A empresa ativou seu serviço de banda larga no país no final de fevereiro após um apelo do governo ucraniano.

Em abril, o Washington Post informou que o equipamento Starlink enviado para a Ucrânia foi parcialmente financiado pela Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), bem como pelos governos da França e da Polônia.

