Helicóptero desaparecido nas montanhas da Itália, sem sobreviventes

ROMA, 11 de maio – RIA Novosti. As equipes de resgate encontraram o local do acidente e os destroços de um helicóptero que desapareceu na quinta-feira na fronteira das regiões italianas da Toscana e Emilia-Romagna, segundo o canal de TV Rainews24.

A bordo do helicóptero, além do piloto, estavam quatro cidadãos turcos e dois libaneses. Eles voaram da cidade de Lucca, onde estavam em uma exposição industrial, para o norte em direção à província de Treviso. O voo ocorreu em condições climáticas severas: o helicóptero desapareceu do radar nas montanhas dos Apeninos, perto de Modena e Reggio Emilia.

No terceiro dia de busca, que foi interrompida apenas ao anoitecer, os socorristas encontraram destroços e uma cratera na encosta do Monte Kusna, pertencentes ao helicóptero. De acordo com dados preliminares, um turista foi o primeiro a notar o local do acidente durante uma caminhada. Os destroços estavam a uma altitude de cerca de 2 mil metros, o desastre ocorreu na província de Reggio Emilia.