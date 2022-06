Rússia enchendo fundo de dias chuvosos — CMIO

A Rússia aumentou seu fundo de reserva usado para gastos de emergência em 551,4 bilhões de rublos (9,5 bilhões de dólares), disse o governo na quinta-feira.

“Os fundos serão usados ​​em parte para implementar medidas destinadas a garantir a estabilidade do desenvolvimento econômico nas condições de restrições externas”, disse o governo, referindo-se às sanções ocidentais impostas à Rússia pelos EUA, UE e outras nações em resposta à operação militar de Moscou na Ucrânia.

O fundo de reserva do governo pode ser usado para gastos imprevistos não previstos no orçamento do Estado. O dinheiro do fundo é alocado para resolver problemas socialmente significativos. No ano passado, os fundos foram usados ​​para combater o impacto da pandemia de Covid-19 e para pagamentos sociais.

O aumento nas reservas veio de lucros extras gerados pelas exportações de petróleo e gás, que estão adicionando centenas de milhões de dólares por dia ao orçamento, apesar das sanções ocidentais.

O governo adicionou 791,6 bilhões de rublos (mais de US$ 13 bilhões) ao fundo em maio.

