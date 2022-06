MOSCOU, 11 de junho – RIA Novosti. A família do britânico Sean Pinner, condenado na República Popular de Donetsk, disse estar “chocada e triste” com o veredicto.

Anteriormente, dois cidadãos da Grã-Bretanha e um cidadão de Marrocos foram condenados à pena capital na RPD. De acordo com as leis da república, os condenados serão fuzilados. Eles podem contestar a decisão do tribunal dentro de um mês.