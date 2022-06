EUA admitem que receita de exportação da Rússia aumentou após sanções — CMIO

Moscou está lucrando com o aumento dos preços do petróleo e do gás, disse o consultor sênior dos EUA para segurança energética global

A Rússia agora está ganhando mais dinheiro com as exportações de combustíveis fósseis do que antes do início de sua operação militar na Ucrânia – o que levou nações ocidentais a atacar Moscou com uma enxurrada de sanções – disse o conselheiro sênior dos EUA para Segurança Energética Global, Amos Hochstein, a senadores americanos na quinta-feira.

Os preços globais da energia, já em alta antes da ofensiva de fevereiro, foram impulsionados pelos embargos, que ajudaram Moscou a aliviar o impacto das restrições, admitiu o funcionário. Hochstein já atuou como enviado de segurança energética dos EUA.

Quando perguntado se Moscou estava recebendo mais dinheiro de seu comércio de petróleo e gás em comparação com vários meses atrás, Hochstein respondeu: "Não posso negar isso." O funcionário falava ao Subcomitê do Senado sobre a Europa e a Cooperação em Segurança Regional.













Os EUA agiram para restringir todas as importações de petróleo bruto russo, alguns produtos petrolíferos, gás natural liquefeito e carvão no início de março, como parte de uma ação de sanções desencadeada pela ação militar da Rússia na Ucrânia. Na quarta-feira, o presidente da Duma russa, Vyacheslav Volodin, disse, no entanto, que as entregas de petróleo da Rússia para os EUA “quase dobrou em março em relação a fevereiro.”

A UE – que há muito tempo reluta em impor restrições às importações de petróleo russo e, em vez disso, visava os setores financeiro e bancário com suas sanções – concordou em introduzir uma proibição ao petróleo russo no final de maio. O bloco decidiu interromper imediatamente 75% das importações e 90% até o final do ano. No entanto, a Hungria e vários outros países receberam uma isenção devido à incapacidade de suas economias de lidar com suprimentos russos.

Enquanto isso, reportagens da mídia sugeriram que as sanções dificilmente afetaram o comércio de energia de Moscou até agora. Em abril, o Wall Street Journal informou que os embarques de petróleo russo haviam crescido 300.000 barris por dia somente naquele mês.













Em meados de maio, a Bloomberg afirmou que as receitas de petróleo de Moscou estavam subindo apesar das sanções e saltaram cerca de 50% desde o início de 2022. O governo russo também apontou novos clientes na região Ásia-Pacífico que começaram a comprar seu petróleo.

A Índia tem sido um exemplo, já que as exportações russas de petróleo aumentaram por um fator colossal de 25, em maio, segundo a Reuters. Enquanto isso, a campanha de sanções aparentemente saiu pela culatra para os americanos e seus aliados. O presidente dos EUA, Joe Biden, declarou estado de emergência sobre energia, no início desta semana, dizendo que a capacidade do país de fornecer eletricidade suficiente estava ameaçada.

No fim de semana passado, a American Automobile Association (AAA) informou que os preços da gasolina nos EUA dobraram sob Biden e atingiram altas históricas, totalizando US $ 4,81 por galão no sábado passado. Em 1º de junho, a Agência Internacional de Energia alertou que os membros da UE, que também enfrentam a alta dos preços da gasolina, podem recorrer ao racionamento de combustível diante de uma crise energética sem precedentes.