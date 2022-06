EUA querem que a Sérvia abandone o gás russo — CMIO

Belgrado será oferecido fontes alternativas de fornecimento de gás, de acordo com o Departamento de Estado

Os EUA esperam que a Sérvia não estenda seu contrato de gás com a Rússia por mais uma década, de acordo com Amos Hochstein, consultor sênior de segurança energética do Departamento de Estado dos EUA, citado pela TASS.

A Casa Branca está planejando oferecer à nação balcânica uma fonte alternativa de fornecimento de gás em um futuro próximo.

Hochstein disse que o presidente sérvio Aleksandar Vucic está ciente da posição de Washington sobre o assunto, enfatizando que os EUA apoiariam a aspiração do país de ingressar na UE se Belgrado tomar as medidas necessárias.

O funcionário dos EUA também disse que discutiu o assunto com o líder sérvio, acrescentando que o governo Biden acredita que Vucic “tenha cuidado e não confie apenas na Rússia.”













De acordo com Hochstein, os EUA estão atualmente trabalhando na região para desenvolver uma infraestrutura alternativa para fornecimento de gás, incluindo terminais de GNL na Albânia e na Grécia.

Ele alertou o governo sérvio contra tomar decisões precipitadas, dizendo que os EUA ofereceriam uma fonte alternativa em apenas alguns meses.

No final de maio, Vucic concordou com um novo contrato de gás de três anos com Moscou durante conversas telefônicas com o presidente russo, Vladimir Putin. O acordo anterior, alcançado em novembro e que permitia ao país comprar gás russo por US$ 270 por metro cúbico, expirou em 31 de maio.

A Sérvia importa a grande maioria de seu gás da Rússia, embora sua produção doméstica cubra cerca de 15% de suas necessidades. Apesar de enfrentar a pressão crescente de Bruxelas, o governo sérvio se recusou a aderir às sanções relacionadas à Ucrânia contra a Rússia, optando por manter laços normais com Moscou.

