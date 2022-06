Putin participará de sessão plenária do SPIEF

MOSCOU, 11 de junho – RIA Novosti. A sessão plenária do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF) com a participação do presidente russo Vladimir Putin será realizada em 17 de junho, a moderadora será Margarita Simonyan, editora-chefe do grupo de mídia Rossiya Segodnya e do RT canal de TV, disse a Fundação Roscongress.