Abastecimento de alimentos da Grã-Bretanha em risco – Telegraph – CMIO

O fechamento de uma das duas principais fábricas de fertilizantes no Reino Unido levantou preocupações, relata a mídia

O aumento das contas de energia levou ao fechamento permanente de uma das maiores fábricas de fertilizantes do Reino Unido, levantando preocupações sobre o fornecimento de alimentos no país, informou o The Telegraph na quinta-feira.

A fábrica de Ince perto de Chester foi usada para produzir suprimentos de fertilizante de nitrogênio e dióxido de carbono. O gás é necessário para atordoar animais para abate e para embalar carnes, entre outras coisas.

De acordo com o vice-presidente da União Nacional dos Agricultores (NFU), Tom Bradshaw, o fechamento da fábrica “é mais um golpe para os agricultores que já sofrem com uma inflação incrivelmente alta para os custos de fertilizantes”.

“Isso ocorre em um momento em que os custos e a oferta enfrentam riscos sem precedentes”. disse ele, conforme citado pela mídia.

A NFU alertou que os preços sem precedentes dos fertilizantes podem dissuadir os agricultores de cultivar o trigo necessário para fazer pão. Os preços da safra mais que triplicaram, de £ 200 por tonelada antes da pandemia de Covid-19, para cerca de £ 625 por tonelada este ano.

Jo Gilbertson, chefe de fertilizantes da Confederação das Indústrias Agrícolas, também alertou que o fechamento da fábrica pode pressionar mais os preços dos alimentos.

“Isso afetará todo tipo de coisa. Se não tivermos acesso a fertilizantes nitrogenados, isso afetará tudo, desde o custo do leite e produtos cárneos nas prateleiras até o preço do pão, porque a moagem do trigo precisa do alto nível de proteína que você obtém do nitrogênio”, ela disse à saída, acrescentando: “Então você tem que importar grãos e há escassez disso por causa da crise na Ucrânia.”

A inflação no custo dos alimentos no Reino Unido subiu para 4,3% em maio, de 3,5% em abril, o maior desde abril de 2012. Os preços das lojas também subiram no ritmo mais rápido em mais de uma década.

O custo dos alimentos é uma grande preocupação para a grande maioria dos britânicos; o número de pessoas que pulam refeições ou usam bancos de alimentos aumentou no ano passado, de acordo com a Food Standards Agency.

