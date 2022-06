Biden conseguiu insultar dezenas de aliados dos EUA com uma frase

A declaração do presidente dos EUA, Joe Biden, sobre as democracias no Hemisfério Ocidental causou críticas e mal-entendidos entre os usuários europeus Twitter

“Vamos contar então pela população. A maior democracia do mundo é a Índia. Se Biden ignora esse fato, então o que ele planeja fazer com a Índia?” – disse o europeu.

A Cúpula das Américas reuniu representantes dos países das Américas do Norte, Central e do Sul, além do Caribe. Além do tradicional encontro de lideranças, Los Angeles sedia fóruns de representantes da sociedade civil, jovens e dirigentes de empresas representadas na região.