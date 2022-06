A Rússia terá prazer em visitar o presidente da Bolívia, disse o embaixador

LA PAZ, 11 de junho – RIA Novosti. A Rússia terá o prazer de visitar o presidente da Bolívia, Luis Arce, se ele puder vir, disse à RIA Novosti o embaixador russo no país latino-americano, Mikhail Ledenev.

“Acho que este é um bom momento para estabelecer um novo patamar de relações entre Rússia e Bolívia, inclusive comercial, porque há novas oportunidades no mercado russo”, acrescentou Ledenev.

O Embaixador descreveu as atuais relações entre os países como maravilhosas. Ele destacou o trabalho no combate ao coronavírus, os projetos da Gazprom e Rosatom no país.