Pentágono traça plano para treinamento de tropas ucranianas — CMIO

Um pelotão de soldados ucranianos de cada vez será ensinado a usar a artilharia de foguetes dos EUA, diz o principal general dos EUA

Um curso de treinamento sobre como usar os sistemas americanos de lançamento múltiplo de foguetes leva de três a quatro semanas, explicou o presidente do Estado-Maior Conjunto, general Mark Milley, na quarta-feira. Um pelotão de tropas ucranianas de cada vez receberá instruções como parte do plano do Pentágono, acrescentou.

O governo dos EUA aprovou a entrega de quatro 142 Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS) para Kiev em maio, mas, segundo Milley, “não adianta simplesmente jogar este sistema de armas na batalha”.

“Você precisa ser treinado para obter o máximo uso efetivo da arma como um sistema de precisão” disse aos jornalistas.

“Os ucranianos têm artilheiros muito bons… Mas eles têm usado sistemas da era soviética,” e a transição para armas fabricadas no Ocidente representa um desafio para eles, ressaltou.













No início desta semana, uma reportagem do New York Times revelou que as tropas ucranianas que lutam contra os militares russos estão lutando para descobrir como operar armas estrangeiras sofisticadas.

Alguns soldados confessaram que tiveram que baixar manuais da internet e usar o Google tradutor para entender o que diziam.

Um artilheiro disse ao jornal que usar um telêmetro a laser de alta tecnologia sem o conhecimento adequado parecia “receber um iPhone 13 e só poder fazer ligações.”

Agora, de acordo com Milley, os EUA vão “Comece esta coisa com um programa que seja racional e deliberado e faça com que eles [the Ukrainian troops] treinados para um padrão em que se tornem eficazes”.

O uso de sistemas de foguetes estrangeiros de lançamento múltiplo é primordial para Kiev, já que a Rússia está atualmente “extravagando e superando” as forças ucranianas em Donbass, afirmou o general.

A Grã-Bretanha também disse que enviará um número não especificado de sistemas de foguetes de lançamento múltiplo M270 fabricados nos EUA para Kiev, que são semelhantes ao HIMARS. De acordo com Milley, os britânicos também treinarão um pelotão ucraniano de cada vez sob o plano.













Os HIMARS que os EUA enviarão para a Ucrânia podem disparar uma enxurrada de foguetes com um alcance efetivo de cerca de 50 km, mas também podem implantar mísseis balísticos táticos com alcance de até 300 km.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse anteriormente que a Casa Branca recebeu garantias de Kiev de que esses sistemas de longo alcance não seriam usados ​​para atingir alvos na Rússia. No entanto, dias depois, um alto funcionário ucraniano, bem como o recém-nomeado embaixador dos EUA em Kiev, pareciam contradizer essa afirmação, dizendo que as forças ucranianas eram livres para escolher seus alvos, incluindo os da Crimeia.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse na semana passada que o HIMARS provavelmente não se tornará um divisor de águas para a Ucrânia, já que o país já possui sistemas Grad, Smerch e Uragan semelhantes, projetados pelos soviéticos e russos.

Mas se mísseis de longo alcance forem eventualmente fornecidos a Kiev, “Vamos tirar as conclusões apropriadas e usar nossas armas, que temos o suficiente, para atacar os objetos que ainda não atingimos”. Putin advertiu.

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas à força.