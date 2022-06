O fechamento do espaço aéreo russo custa milhões ao vizinho – mídia – CMIO

O fechamento do espaço aéreo russo resultou em uma série de problemas para as transportadoras aéreas finlandesas, incluindo a necessidade de redirecionar voos e a perda de cerca de € 1,5 milhão (US$ 1,58) por mês em taxas de navegação aérea, informou o jornal finlandês Iltalehti nesta semana. , citando o chefe do controle de tráfego aéreo Matts-Anders Nyberg.

“Todos os meses, perdemos cerca de 1,5 milhões de euros em taxas de navegação devido à proibição de sobrevoo”, Nyberg foi citado como tendo dito.

A Rússia fechou seu espaço aéreo no final de fevereiro como parte de sanções de retaliação depois que vários países europeus, incluindo a Finlândia, proibiram aviões russos de seu espaço aéreo em resposta à operação militar da Rússia na Ucrânia. De acordo com Nyberg, como resultado, o número de voos da Finlândia e da Finlândia para a Ásia e vice-versa diminuiu desde o final de fevereiro. Muitos voos de Amsterdã e Copenhague para a Ásia passavam anteriormente pelo espaço aéreo finlandês, e a Finlândia lucrava com as taxas de navegação aérea. Agora, esses voos precisam ser reencaminhados através do Cáucaso e do Pólo Norte.













Os voos em si são agora muito mais longos – um voo para Tóquio, por exemplo, agora leva 13 horas em vez de nove – e a Finlândia não recebe mais as taxas de navegação aérea para aviões com destino à Ásia que anteriormente passavam pelo espaço aéreo finlandês. Além disso, de acordo com Nyberg, a Rússia não está mais pagando taxas para voos sobre o Golfo da Finlândia para Kaliningrado.

O fechamento do espaço aéreo russo também danificou a Finnair, a maior companhia aérea do país, segundo o jornal finlandês Helsingin Sanomat. Até o futuro da operadora está em risco, de acordo com a agência de notícias. Como Helsinque está mais próxima do que outras cidades europeias das principais cidades da China, Coréia do Sul e Japão, a Finnair há muito confia nessa localização geográfica vantajosa para voos para a Ásia.

No entanto, a Finnair agora precisa voar ao redor da Rússia, o que reduz muito sua vantagem sobre os concorrentes, especialmente as transportadoras chinesas, que ainda podem usar o espaço aéreo russo. Com o aumento médio de 40% no tempo de voo, a empresa tem que gastar mais com combustível, pessoal e custos de navegação. O prejuízo operacional da Finnair no primeiro semestre de 2022 já atingiu um recorde de € 133 (US$ 140) milhões, e a empresa foi forçada a fazer grandes cortes de pessoal e começou a alugar aeronaves tripuladas para outras companhias aéreas para reduzir as perdas, afirma o relatório.

