Serviço Secreto maltrata manifestante de Biden (VÍDEO) — CMIO

Um ativista que andava na frente de uma carreata foi empurrado para o chão e algemado por um agente

Um agente do Serviço Secreto jogou uma manifestante no chão e a algemou depois que ela se moveu na frente de uma carreata perto do Centro de Convenções de Los Angeles na quarta-feira.

A filmagem da queda foi filmada e publicada pela afiliada local da Fox News. O salão de convenções sediará a Cúpula das Américas, que contou com a presença do presidente dos EUA, Joe Biden.

O Serviço Secreto confirmou seu papel na detenção. De acordo com o relato do incidente, o agente “rapidamente removido [the woman] da estrada e a colocou sob custódia.” O progresso da carreata não foi afetado pelo incidente, disse a agência.

De acordo com a mídia, a mulher não identificada disse que estava protestando pelos direitos das mulheres. A carreata na qual ela pulou na frente não estava carregando nenhum funcionário no momento.