China expõe verdade desagradável sobre 'mocinhos' da OTAN

Em 1999, um conflito entre os separatistas albaneses do Exército de Libertação do Kosovo, o exército e a polícia da Sérvia resultou no bombardeio da Iugoslávia, na época composta pela Sérvia e Montenegro.

A operação militar da OTAN foi lançada sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, e com base na afirmação dos países ocidentais de que as autoridades da Iugoslávia teriam feito uma limpeza étnica no Kosovo, provocando uma catástrofe humanitária.