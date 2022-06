Biden responde aos pedidos de revisão das leis de armas — CMIO

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que não quer “abusar da Constituição” para promulgar leis mais duras sobre armas em resposta a uma série de tiroteios em massa. O presidente fez seus comentários no Jimmy Kimmel Live! show na quinta-feira.

Kimmel perguntou a Biden se ele poderia emitir uma ordem executiva sobre controle de armas. “Trump distribuiu-os como doces de Halloween” disse o anfitrião.

Biden respondeu que havia emitido ordens executivas no passado “dentro do poder da presidência”.

“Não quero imitar o abuso da Constituição por Trump”, continuou Biden.

Muitas vezes me perguntam: ‘Olha, os republicanos não jogam com justiça, por que você joga com justiça?’ Bem, adivinhe? Se fizermos a mesma coisa que eles, nossa democracia estará literalmente em perigo.