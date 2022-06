Com os preços da gasolina tão altos no país, seria mais barato comprar cocaína e correr para todos os lugares, diz John Kennedy

O senador republicano John Kennedy disse que sabe como lidar com os preços recordes da gasolina nos EUA. John Kennedy sugeriu que os americanos estariam melhor usando drogas em vez de combustível para se locomover.

O preço médio de um galão do combustível, nos EUA, vem batendo recordes por 12 dias seguidos, chegando a US$ 4,96 na quarta-feira.

Um total de 16 estados mais Washington DC já ultrapassaram a marca de US$ 5, com o preço mais alto, US$ 6,39 por galão, sendo registrado na Califórnia.

“Não sei onde você mora, Jesse, mas no meu estado, o preço da gasolina é tão alto que seria mais barato comprar cocaína e correr para todo lado.” o senador da Louisiana brincou em um programa de TV.

Sen. John Kennedy (R-LA): “No meu estado, o preço do gás é tão alto que seria mais barato comprar cocaína e correr para todos os lugares.” pic.twitter.com/VumDG9DUhP — A recontagem (@therecount) 8 de junho de 2022

O estado de Kennedy, no entanto, atualmente tem um dos preços de gás mais baratos do país, chegando a US $ 4,49 por galão, de acordo com o site AAA Gas Prices.

De acordo com o site Recovered, que fornece dados sobre abuso de substâncias nos Estados Unidos, o preço de uma dose individual de crack, conhecido como “hit”, geralmente fica em torno de US$ 15.













“O presidente Biden continua a fazer campanha por mais caos econômico” Kennedy reclamou com o apresentador da Fox News, Jesse Watters, durante uma aparição na quarta-feira.

O presidente dos EUA, Joe Biden, culpou os efeitos da pandemia de Covid-19 e a campanha militar da Rússia na Ucrânia por aumentar os preços dos alimentos e da energia, apelidando os aumentos de “Aumento de preços de Putin.”

No início de março, os EUA anunciaram a proibição do fornecimento de petróleo russo como parte das sanções impostas a Moscou pelos eventos na Ucrânia.

No entanto, o presidente do parlamento russo Vyacheslav Volodin apontou na quarta-feira que, apesar das restrições anunciadas, “entregas de petróleo da Rússia [to America] quase dobrou em março em relação a fevereiro – de 2.325 para 4.218 milhões de barris, respectivamente”, permitindo que seu país subisse para o sexto lugar no ranking dos maiores fornecedores de petróleo para os EUA.