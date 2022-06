Preços do gás forçam policiais dos EUA a racionar chamadas – mídia – CMIO

O aumento dos preços do gás está forçando alguns departamentos de polícia dos EUA a procurar maneiras mais eficientes de responder às chamadas

O aumento dos preços da gasolina nos Estados Unidos está começando a pressionar os departamentos de polícia enquanto tentam reduzir o consumo de combustível. Uma força policial de Michigan já pediu a seus oficiais para lidar com “todas as chamadas são aceitáveis” por telefone.

A American Automobile Association (AAA) informou que Michigan tinha visto um dos maiores aumentos médios semanais do preço da gasolina no país. Os preços anteriormente subiam semanalmente, mas agora estão aumentando diariamente. Na terça-feira, um galão de combustível normal custava US$ 5,21, acima dos US$ 5,17 do dia anterior. Há uma semana, custava US$ 4,70 o galão. No ano passado, os preços da gasolina foram de US$ 3,01 por galão, marcando um aumento surpreendente de 73%.

Os preços da gasolina já estavam sobrecarregando os motoristas americanos, que ficam cada vez mais presos nas rodovias com tanques vazios enquanto tentam “testar os limites de seus medidores de combustível”, segundo a AAA. Mas agora a questão está começando a afetar severamente os departamentos de polícia e outras agências.













De acordo com a administradora do condado de Michigan, Nicole Frost, que conversou com o Detroit Free Press, o escritório do xerife local já gastou 96% de seu orçamento de combustível com três meses e meio ainda para o final do ano fiscal.

O xerife do condado de Isabella, em Michigan, Michael Main, disse ao canal que instruiu seus deputados a gerenciar todas as chamadas que puderem por telefone. Esses incluem “chamadas não em andamento, ligações sem risco de vida e ligações que não exigem coleta de evidências ou documentação.”

Ele acrescentou que os oficiais “continuar a providenciar patrulhas a todas as zonas do concelho” e ainda vai responder “chamadas que precisam ser gerenciadas pessoalmente.”

“Qualquer ligação que estiver em andamento com suspeitos ativos envolverá uma resposta dos deputados”, disse. Main foi citado como tendo dito. “Quero garantir à comunidade que a segurança é nosso objetivo principal e continuaremos a responder a esses tipos de chamadas.”

À medida que crescem os temores de que os preços da gasolina possam atingir uma média nacional de mais de US$ 6 o galão até o final do verão, as agências policiais dos EUA vêm tentando encontrar mais maneiras de limitar seu consumo de gás, como o uso de veículos mais eficientes em termos de combustível. bem como patrulhas de bicicleta e a pé.