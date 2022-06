EUA enfrentam nova crise após escassez de fórmula para bebês – Time — CMIO

Uma campanha publicitária de sucesso foi apontada como uma das causas por trás do déficit nacional de absorventes internos

Os EUA estão passando por um grave déficit de absorventes internos, com uma campanha publicitária extremamente bem-sucedida sendo citada como um dos fatores que contribuem para a escassez, afirmou a revista TIME no início desta semana.

Em 2020, a popular comediante e atriz Amy Schumer foi contratada pela Procter & Gamble como o ‘rosto do Tampax’ – a marca de absorventes mais popular dos EUA. Na campanha publicitária, Schumer desempenhou o papel de um prestativo fornecedor de absorventes internos que aparecia em banheiros e ‘salvava’ as mulheres de problemas fornecendo-lhes Tampax.

Desde então, “o crescimento das vendas no varejo explodiu,” a porta-voz da empresa, Cheri McMaster, disse à TIME. A demanda por Tampax aumentou 7,7% nos últimos dois anos, o que levou o fabricante a operar sua fábrica em Auburn, Maine, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

No entanto, como revelou a pesquisa conduzida por Alana Semuels, da TIME, a campanha publicitária bem-sucedida não foi a única causa da escassez de absorventes internos que foi bem documentada pelos usuários de mídia social: Twitter, Reddit e outras mídias sociais estão inundadas com fotos de prateleiras vazias onde alguns dos produtos de higiene mais necessários deveriam ser.

“Isso não é tão ruim quanto a falta de papel higiênico na primavera de 2020, mas não é ótimo” Dana Marlowe, fundadora da instituição de caridade I Support the Girls, que fornece sutiãs e assistência para higiene menstrual a moradores de rua, escreveu no Twitter.

A escassez ficou clara pela primeira vez durante a pandemia de Covid, quando as pessoas estavam estocando itens essenciais. Mais tarde, de acordo com a TIME, outro problema se complicou: a escassez de matérias-primas. À medida que a demanda por coberturas faciais e outros suprimentos médicos estava crescendo, a demanda por algodão cru e rayon também estava aumentando. Como resultado, os fabricantes de tampões têm lutado para obter esses materiais. O fato de o preço do algodão estar subindo rapidamente (em abril foi 71% superior ao do ano anterior), agravou ainda mais o problema.













Os custos crescentes de transporte tornaram a entrega dos produtos aos EUA mais cara. O CEO da startup The Organic Project, Thyme Sullivan, disse à TIME que o custo de levar seus absorventes internos para os EUA aumentou 300% em relação ao ano passado.

Além de todos os problemas listados, os fabricantes também estão lutando com a falta de pessoal em meio à crescente demanda por seus produtos. Como os tampões são considerados dispositivos médicos, eles estão sujeitos a regulamentos de controle rigorosos e, portanto, “As empresas não podem colocar qualquer um na linha de montagem, então a produção ficou abaixo da demanda,”, explicou o autor da pesquisa.

“Aumento da demanda, escassez de pessoal, escassez de matéria-prima – nenhum desses fatores é exclusivo dos tampões. No entanto, o que torna a escassez de tampões tão persistente e problemática é que, ao contrário da maioria dos outros itens que a cadeia de suprimentos dificultou o acesso, os tampões não são algo que as mulheres podem parar de comprar até que os suprimentos retornem.” O TEMPO explica.

Os tampões não são o único produto escasso nos EUA. No mês passado, as autoridades de Nova York foram forçadas a declarar estado de emergência por falta de fórmula infantil. O déficit do produto de vital importância foi desencadeado pelo fechamento em fevereiro de uma planta de Michigan operada pelos Laboratórios Abbott, devido a preocupações de contaminação. A instalação, que responde por cerca de 40% da fórmula no mercado dos EUA, recolheu alguns de seus produtos e fechou uma fábrica depois que quatro bebês que haviam sido alimentados com fórmula feita na instalação contraíram uma infecção bacteriana rara. Dois deles morreram mais tarde.