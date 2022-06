General americano identifica ‘contrapeso’ para a China — CMIO

Os EUA e a Índia realizarão um exercício militar conjunto no Himalaia em resposta às atividades de Pequim

Os EUA e a Índia realizarão um exercício militar conjunto no Himalaia em outubro como “contrapeso” às atividades chinesas em terras disputadas.

O exercício anual ‘Yudh Abhyas’ (Treinamento para a Guerra) deste ano será realizado a uma altitude entre 9.000 e 10.000 pés, disse o general Charles Flynn, comandante do Exército dos EUA no Pacífico, a repórteres na quarta-feira durante sua viagem a Nova Délhi. O treinamento envolverá unidades da força aérea de ambos os países, incluindo aviões de ataque e evacuações médicas. A localização exata não foi revelada.

“Estas são todas oportunidades inestimáveis ​​que o Exército Indiano e o Exército dos EUA podem capitalizar nesses ambientes de treinamento.” disse Flynn. Ele acrescentou que tais exercícios tiveram um “efeito dissuasor” em toda a região.

Flynn avisado sobre Pequim “comportamento desestabilizador e coercitivo” no sul do Himalaia, onde China e Índia têm uma longa disputa de fronteira.

No mês passado, o governo indiano acusou a China de construir ilegalmente duas pontes no lago Pangong Tso. Flynn descreveu tais atividades “olhos abertos” e “alarmante.”













“Acho que vale a pena trabalharmos juntos como contrapeso a alguns desses comportamentos corrosivos e corrompidos”, disse o general americano.

Durante sua viagem, Flynn conversou com o chefe do Estado-Maior da Índia, general Manoj Pande, e o vice-chefe do Estado-Maior do Exército, tenente-general Baggavalli Somashekar Raju.

Em junho de 2020, violentos combates eclodiram perto da fronteira de fato no vale de Galwan, nos quais 20 militares indianos e quatro chineses foram mortos. Confrontos menores foram relatados em outras áreas ao longo da Linha de Controle Real. Desde então, a Índia enviou forças adicionais para a região.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse em janeiro que a construção nas terras disputadas foi “destinado a salvaguardar a soberania e a segurança territorial da China, bem como a paz e a estabilidade na fronteira China-Índia”.