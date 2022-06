Espiões dos EUA instados a comprar mais inteligência privada – CMIO

Políticos buscam expandir projeto piloto para compra de imagens de satélite de empresas privadas

Os legisladores dos EUA pediram à agência de satélites espiões do país para acelerar o uso de imagens comercialmente disponíveis “na medida do possível” para fechar lacunas nas capacidades de vigilância do próprio Pentágono.

O subcomitê de forças estratégicas dos Serviços Armados da Câmara, encarregado de supervisionar o uso do espaço pelos militares dos EUA, defesa de mísseis antibalísticos e forças de dissuasão nuclear, incluiu a proposta em suas emendas a um projeto de lei de gastos com defesa para 2023.

O documento de marcação, que ainda não foi aprovado e será analisado pelo comitê completo em 22 de junho, endossa um programa piloto para comprar imagens de satélites comerciais usando radar de abertura sintética (SAR).

“O comitê recomenda que a NRO acelere, na medida do possível, sua adoção e integração de sistemas SAR comerciais dos EUA altamente capazes e comprovados” cobrir “lacunas conhecidas de inteligência, vigilância e reconhecimento do Departamento de Defesa”, os documentos afirmam.

A imagem SAR usa o movimento da antena de radar para aumentar a resolução espacial, em comparação com um sistema de radar de feixe estacionário. o “abertura sintética” no nome refere-se ao fato de que a antena funciona como se tivesse um tamanho maior combinando dados coletados ao longo de um período de tempo. Um princípio semelhante permite que os astrônomos usem radiotelescópios localizados em diferentes partes do mundo para combinar seus feeds e observar objetos distantes com mais detalhes.













Em janeiro, a NRO concedeu contratos a cinco empresas SAR-sat para fornecer suas imagens aos militares dos EUA. Eles eram a divisão americana da gigante europeia Airbus, a startup californiana Capella Space, a filial americana da empresa finlandesa ICEYE’s, PredaSAR, com sede na Flórida, e Umbra, com sede na Califórnia.

Em abril, o diretor do Escritório do Programa de Sistemas Comerciais da NRO, Pete Muend, elogiou a contribuição das cinco empresas no fornecimento de informações sobre a Ucrânia. Ele observou que o status comercial do material de origem permitiu que o NRO o compartilhasse com o governo ucraniano, que de outra forma é impedido de receber a maioria das informações classificadas dos EUA.

“Eles não são uma nação da OTAN, certo? Portanto, não podemos compartilhar as coisas boas com eles”, ele disse no simpósio GEOINT 2022. “E isso criou essa enorme oportunidade para imagens comerciais americanas não classificadas desempenharem um papel enorme.”

A Rússia disse repetidamente que a terceirização de capacidades espaciais do Pentágono para o setor privado essencialmente transforma ativos comerciais em uma extensão da infraestrutura militar dos EUA. Um exemplo recente de alto perfil é o programa de internet por satélite da SpaceX Starlink.

Após o início do conflito na Ucrânia, o CEO Elon Musk se ofereceu para disponibilizar o serviço no país, e o governo dos EUA adquiriu equipamentos Starlink para as tropas ucranianas.