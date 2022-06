Aprovação da candidatura ucraniana à UE pode irritar países dos Bálcãs, diz CNBC

Na opinião de Silvia Amaro, autora do artigo publicado no site do canal de TV, a potencial aprovação do pedido pela Comissão Europeia em grande parte seria nominal e seria “apenas o início de um longo e difícil caminho”. Porém, mesmo um apoio moral ao presidente Zelensky pode causar uma forte reação de países que estão apenas na “lista de candidatos a candidatos” há muito mais tempo.