Chefe da OTAN cancela visita à Alemanha — CMIO

Jens Stoltenberg cancelou uma série de reuniões presenciais na Alemanha e na Romênia

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, cancelou repentinamente sua visita a Berlim na quinta-feira, poucas horas antes de chegar à capital alemã. O principal funcionário do bloco militar desenvolveu telhas, de acordo com seu escritório.

Stoltenberg estava programado para manter conversas com o chanceler alemão Olaf Scholz e com a ministra da Defesa, Christine Lambrecht, como parte dos preparativos para uma cúpula da OTAN que acontecerá em Madri, Espanha, de 29 a 30 de junho.

Outros tópicos planejados para discussão foram a operação militar em andamento da Rússia na Ucrânia e seu efeito na segurança euro-atlântica; bem como a adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN.













No início da quinta-feira, no entanto, o chefe da Otan informou às autoridades em Berlim que ele não viria para as negociações de alto nível, disse o Ministério da Defesa alemão.

Mais tarde, um funcionário da Otan disse à mídia alemã que Stoltenberg havia sido diagnosticado com herpes zoster, que foi uma complicação após sua recente infecção por Covid-19.

As telhas são uma infecção viral que geralmente causa uma única faixa de bolhas em um lado do tronco. A doença não é fatal, mas a erupção que causa pode ser muito dolorosa.

Stoltenberg será forçado a trabalhar em casa devido à sua condição. As reuniões planejadas do homem de 63 anos na Alemanha e na Romênia agora serão realizadas remotamente, disse a autoridade.