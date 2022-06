General americano identifica 'contrapeso' para lidar com hegemonia da China no Pacífico

Nesta quarta-feira (8), o exercício anual Yudh Abhyas (Treinamento para Guerra) deste ano vai ser realizado a uma altitude entre 3.000 e 3.500 metros, disse o comandante do Exército dos EUA no Pacífico, general Charles Flynn, a repórteres durante sua viagem a Nova Deli. O treinamento vai envolver unidades das forças aéreas de ambos os países , incluindo aviões de ataque e evacuações médicas. A localização exata não foi revelada.

Flynn alertou sobre o “comportamento desestabilizador e coercitivo” de Pequim no sul do Himalaia, onde China e Índia têm uma longa disputa de fronteira.

No mês passado, o governo indiano acusou a China de construir ilegalmente duas pontes no lago Pangong Tso. Flynn descreveu essas atividades como “reveladoras” e “alarmantes” .

Durante sua viagem, Flynn conversou com o chefe do Estado-Maior da Índia, general Manoj Pande, e o vice-chefe do Estado-Maior do Exército, tenente-general Baggavalli Somashekar Raju.