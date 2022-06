Prováveis ​​atrasos no fornecimento de armas para a Ucrânia revelados – CMIO

Atualizações de software, problemas logísticos e diplomáticos podem diminuir o fornecimento da Alemanha, relata a mídia

A Ucrânia provavelmente ficará ainda mais decepcionada com o fornecimento de armas pesadas prometidas pela Alemanha, já que Berlim terá que superar vários obstáculos antes de entregar muitos dos itens, informou a versão alemã do Business Insider.

A oferta do sistema de defesa aérea IRIS-T SL, apontado pelo chanceler Olaf Scholz como um dos mais avançados do arsenal alemão, teria sido uma surpresa para seu próprio Ministério da Defesa. As autoridades disseram que não há nenhum em seu estoque, o que significa que a Ucrânia teria que obtê-los diretamente da Diehl, o produtor, afirmou o canal.

De acordo com fontes da BI, a entrega proposta exigiria que a Alemanha desprezasse o Egito, que encomendou vários SLs IRIS-T e permitiria que a Ucrânia saltasse a linha. Independentemente disso, Kiev só poderá adquirir o equipamento até o final do ano, na melhor das hipóteses.

O pacote de armas alemão para a Ucrânia também inclui um acordo de três vias com a Grécia, que é obter veículos de combate da infantaria alemã Marder em troca da entrega de equivalentes de fabricação soviética à Ucrânia.

Os gregos teriam ficado surpresos com o anúncio do esquema por Scholz. Os veículos da era soviética estão em uso em suas ilhas e substituí-los por hardware alemão mais moderno pode ser percebido como uma escalada pela Turquia, disse BI.

Atenas também quer que todo o pedido de 50 Marders seja entregue antes de entregar suas máquinas antigas para a Ucrânia, disse o relatório.













O acordo proposto também puxou o tapete do produtor da armadura, a gigante alemã de armas Rheinmetall, que esperava poder vender os Marders diretamente para a Ucrânia.

A Alemanha também quer fornecer a Kiev vários MARS II – uma versão da UE do M270 MLRS fabricado nos EUA. Mas, de acordo com a BI, o objetivo de enviar os múltiplos lançadores de foguetes até o final de junho pode ser irreal.

As fontes do veículo disseram que menos da metade dos 40 lançadores operados pelos militares alemães estão atualmente em condições de funcionamento. E mesmo que a Bundeswehr estivesse disposta a se desfazer de alguns deles, seu software precisaria ser atualizado primeiro.

Os lançadores da UE usam um sistema de controle de fogo projetado pela Airbus que não é compatível com alguns tipos de foguetes usados ​​pela versão de fora do bloco. Uma conversão reversa será necessária para permitir que os ucranianos disparem munição fornecida pelos EUA e pelo Reino Unido. Mas o processo de atualização do software pode levar meses, disse a agência.













A BI avaliou que a maioria das armas prometidas à Ucrânia pela Alemanha não chegará tão cedo, com exceção das armas antiaéreas autopropulsadas Flakpanzer Gepard. Ele disse que 15 deles podem chegar até meados de julho e mais 15 até o final de agosto.

No entanto, eles virão com apenas 59.000 rodadas, disse BI. Cada sistema tem dois canhões com uma taxa de tiro combinada de 1.100 rpm e normalmente carrega 680 tiros no total.

Autoridades em Kiev repreenderam repetidamente a Alemanha e o chanceler Scholtz pessoalmente pelo que chamam de apoio militar insuficiente de seu país contra a Rússia. O desdém aparentemente foi alimentado pelo anúncio do mês passado de que Berlim planejava investir 100 bilhões de euros no rearmamento e ampliação de suas forças armadas.