Putin zomba do Ocidente por batizar inflação com seu nome

“Para um país como a Rússia, é impossível estar envolto por uma cerca do lado de fora. E nós mesmos não vamos erguer tal cerca ao redor [do nosso próprio país]”, declarou.

Adicionalmente, o presidente disse que aqueles que optarem por não negociar com a Rússia estarão apenas “roubando a si mesmos“. Putin também abordou as alegações de que é pessoalmente responsável pela disparada da inflação nos países ocidentais, dizendo que não tem nada a ver com as dificuldades econômicas enfrentadas por outras nações.