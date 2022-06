Legisladores americanos exigem explicações dos fabricantes de armas — CMIO

O presidente do Comitê de Supervisão da Câmara disse que as empresas devem explicar por que vendem armas para “assassinos em massa”

Os legisladores americanos disseram que querem aprofundar sua investigação sobre as práticas de venda de armas de fogo e convocar os fabricantes de armas antes do Congresso dos EUA depois que uma série de tiroteios em massa abalaram o país.

No mês passado, dias após o tiroteio em massa de Uvalde, o Comitê de Supervisão e Reforma do Governo da Câmara lançou uma investigação sobre cinco fabricantes líderes de armas semiautomáticas usadas em ambos os tiroteios recentes. Os primeiros resultados da investigação foram anunciados durante uma audiência do Comitê na quarta-feira.

“Precisamos de transparência sobre como as armas estão chegando às mãos dos criminosos, e é por isso que este Comitê tem trabalhado para identificar os traficantes de armas que estão vendendo mais armas usadas em crimes, inclusive através das fronteiras estaduais”. disse a presidente Carolyn Maloney.

Em 27 de maio, o Comitê solicitou a Daniel Defense, Sig Sauer, Smith & Wesson Brands e Sturm, Ruger & Company que fornecessem dados sobre a produção, comercialização e vendas de “armas de fogo usadas em tiroteios em massa”.

Na quarta-feira, Maloney disse que as informações recebidas foram “muito preocupante”. Ela adicionou: “Também pretendo realizar uma segunda audiência para ouvir diretamente a indústria de armas, para que eles possam explicar ao povo americano por que continuam a vender as armas preferidas para assassinos em massa”.













A deputada disse que a venda de fuzis de assalto estilo AR-15 é particularmente preocupante, já que a arma foi usada por um adolescente que abriu fogo dentro de uma escola em Uvalde, Texas, no mês passado, matando 19 alunos e dois professores. A tragédia ocorreu dez dias depois que um homem supostamente racista e antissemita assassinou 10 pessoas dentro de um supermercado em Buffalo, Nova York.

Na quarta-feira, a Câmara controlada pelos democratas aprovou o Protecting Our Kids Act, um projeto de lei que aumentaria a idade legal para comprar certos rifles semiautomáticos de 18 para 21 anos, entre outras medidas de controle adicional de armas.

O projeto de lei, no entanto, não deve ser aprovado no Senado devido à oposição dos republicanos que argumentam que o projeto visaria proprietários de armas cumpridores da lei.

“Reações instintivas para impor políticas de controle de armas que buscam restringir nosso direito constitucional de portar armas não são a resposta”, disse. O congressista James Comer disse durante a audiência na quarta-feira.