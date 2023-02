O ‘bad boy’ russo que trouxe a glória do tênis para seu país — CMIO Esportes

Com o Aberto da Austrália de 2023 chegando ao fim, relembramos um carismático russo ex-vencedor do evento

O Aberto da Austrália chega ao fim neste fim de semana, com o primeiro Grand Slam de 2023 marcado para ser encerrado no domingo, quando a partida do campeonato masculino for disputada entre o nove vezes vencedor Novak Djokovic e o estreante finalista Stefanos Tsitsipas.

Com a eliminação de Karen Khachanov nas semifinais pelas mãos de Tsitsipas, a Rússia voltou a lamentar uma oportunidade perdida de glória em Melbourne, depois que Daniil Medvedev foi derrotado em finais consecutivas nas duas últimas edições do torneio.

De fato, já se aproximam duas décadas desde que o último russo conquistou o título de Down Under. Naquela ocasião, era Marat Safin, um dos personagens mais carismáticos e combustíveis de sua ou de qualquer outra geração de talentos do tênis. O segundo russo a vencer o Aberto da Austrália depois de Yevgeny Kafelnikov em 1999, Safin conquistou o ouro em 2005 em Melbourne ao vencer o favorito local Lleyton Hewitt naquele que foi seu último grande triunfo individual.

Apesar de se aposentar prematuramente em 2009, Safin está longe de ser esquecido no mundo do tênis – como evidenciado por uma foto viral de 2002 que circulou durante a atual edição do Aberto da Austrália e que apresentava a atraente mulher seguindo na caixa de Safin durante sua dias de jogo.

Um playboy uma vez descrito como um “a personificação de dois metros dos sonhos das mulheres” pelo compatriota Dmitry Tursunov, Safin era frequentemente admirado por sua “franqueza, ousadia e charme” – casados ​​e que não faltam talentos na quadra de tênis. O Aberto da Austrália foi um torneio que Safin agraciou com todos esses atributos, chegando à final três vezes. O ressurgimento da famosa foto de 2002, onde ele supostamente festejou antes de ser derrotado pelo azarão Thomas Johansson na final, levou muitos a se lembrarem de um dos personagens mais pitorescos que já jogaram o jogo.

subir ao topo

Nascido em Moscou, filho de pais muçulmanos tártaros, Safin se mostrou promissor como um prodígio do tênis e mudou-se para Valência, na Espanha, aos 14 anos, para acessar programas avançados de treinamento de tênis. Como um adolescente que – em suas próprias palavras – cresceu “muito rápido… sem músculos,” Safin sentiu que as quadras de saibro da Espanha seriam melhores para seus joelhos.

A superfície foi indiscutivelmente melhor para a progressão e desenvolvimento geral de sua carreira. Depois de se tornar profissional em 1997, ele escalpelou Andre Agassi e o atual campeão Gustavo Kuerten no Aberto da França de 1998, antes de ser eliminado na quarta rodada pelo duas vezes finalista do Grand Slam Cedric Pioline. Agassi reduziu contra Safin ao derrotá-lo na final do Masters de Paris em novembro de 1999, mas Safin já havia provado o triunfo ao derrotar o britânico Greg Rusedski em uma final ATP em Boston em agosto.

Completando 20 anos em 27 de janeiro de 2000, o novo milênio deu início ao ano de maior sucesso de Safin, no qual ele estabeleceu recordes que permanecem intactos até hoje. Ele venceu um torneio Masters no Canadá, depois venceu o tetracampeão e grande destaque dos anos 90 Pete Sampras em dois sets em Flushing Meadows para se tornar o terceiro mais jovem vencedor do US Open com apenas 20 anos e 228 dias.

O primeiro título de Grand Slam de Safin também o tornou o primeiro russo a ganhar o título em Nova York – e se passaram 21 anos até Daniil Medvedev se tornar o segundo a fazê-lo ao derrotar Novak Djokovic na final de 2021. O mais jovem vencedor russo de qualquer grande torneio, Safin se tornou o jogador mais jovem da Era Aberta na época, alcançando o primeiro lugar no ranking mundial com seu número de títulos (sete) o maior número no ATP Tour naquele ano.

“Para mim foi muito estranho na minha experiência chegar ao primeiro lugar. Eu não estava pronto para isso porque não conseguia imaginar apenas alguns meses antes que teria a chance de me tornar o número no mundo. Fiquei no Top 50, caindo, jogando muito mal”, Safin mais tarde confessou ao ATPTour.com. “Eu me subestimei… não acreditei em mim, e estava me vendo mais fraco que os outros, o que é inacreditável. Agora consigo entender melhor o tênis.”

Que ano 2000 foi para Marat Safin…🔹 Campeão do US Open🔹 Semifinalista do ATP Finals 🔹 Sete títulos de simples Neste dia, há 21 anos, o russo alcançou o 🔝 do ranking ATP pela primeira vez em sua carreira! pic.twitter.com/MgaqLwMpYd — US Open Tennis (@usopen) 20 de novembro de 2021

O fogo e a fúria

A essa altura, Safin estava construindo uma reputação de personalidade impetuosa que trazia tudo para a quadra e que costumava descontar suas frustrações em sua raquete. Não apenas ostentando o talento geracional, ele tinha coragem de lutar contra a adversidade e era uma atração imperdível para as multidões, quer estivesse em chamas no seu melhor imbatível ou fora de ordem devido ao seu temperamento. Na final do Paris Masters de 2000 contra Mark Philippoussis, por exemplo, Safin ficou ensanguentado ao mergulhar para um voleio e venceu o australiano com um curativo sobre a sobrancelha direita em cinco sets e um desempate.

Embora 2001 tenha se mostrado relativamente tranquilo, exceto por duas vitórias nas finais da ATP no Uzbequistão e em São Petersburgo, Safin alcançou sua primeira final do Aberto da Austrália em 2002, mas foi derrotado por Thomas Johansson – virando cabeças com a comitiva mencionada em seu camarote ao longo do caminho. Alguns anos depois, outro personagem polêmico em Daniel Kollerer afirmou ter visto Safin festejando e bebendo antes da partida disputada antes de seu 22º aniversário.

“Ele [was] tão bêbado que nem consegue andar com os dois pés, não pode ser tão ruim assim”, relembrou o alemão para Unbreakable Media enquanto falava sobre sua própria queda em um estilo de vida hedonista. “Ele nunca poderia vencer porque estava tão bêbado, inacreditável. Ele estava comemorando na noite anterior como se fosse sua festa de aniversário. Ele comemorou como se já tivesse vencido o Aberto da Austrália.”

A primeira semifinal do Aberto da França de Safin também terminou em decepção, e ele também não conseguiu reconquistar seu primeiro lugar no mundo. Mas ele terminou bem o ano ao vencer o detentor do título, Hewitt, para conquistar o Masters de Paris novamente e levar a Rússia ao seu primeiro título da Copa Davis em dezembro.

Uma série de lesões arruinou Safin em 2003, como aconteceu durante grande parte do restante de sua carreira. No entanto, ele voltou ao Aberto da Austrália em boa forma no início de 2004, superando o primeiro cabeça-de-chave Andy Roddick nas quartas de final e Andre Agassi nas semifinais, encerrando a seqüência de 26 vitórias consecutivas da lenda americana no torneio. Essas disputas de cinco sets esgotaram Safin, no entanto, e a estrela em ascensão Roger Federer o surpreendeu em dois sets na final para se tornar o número um do mundo pela primeira vez em sua carreira.

Aquele ano foi outro que começou com decepção, mas terminou bem para Safin. Perder a cabeça no Aberto da França e receber uma multa de $ 500 por “abuso de raquete” mas estranhamente não por deixar cair as calças, ele explodiu “todas as pessoas que comandam o esporte” em uma entrevista memorável.

“Eles não têm ideia!” disse Safin vociferou. “É uma pena que o tênis esteja realmente indo por água abaixo… Eles fazem de tudo para tirar o entretenimento. Você não tem permissão para fazer isso; você não tem permissão para fazer isso. Você não tem permissão para falar sempre que quiser…” Mais tarde, porém, ele conquistou a terceira coroa do Masters de Paris e se tornou o primeiro homem a vencer os dois últimos Masters do calendário no mesmo ano, selando a vitória em Madri.

Sucesso Down Under e aposentadoria precoce

Em 2005, Safin teve o melhor começo possível ao chegar à sua terceira final do Aberto da Austrália em quatro anos – e desta vez terminando o trabalho. Nas semifinais, ele se vingou de Federer ao vencer um thriller de cinco sets e, em seguida, derrotar Hewitt na final em quatro sets, depois de perder um.

Infelizmente, as lesões manteriam Safin fora da quadra pelo resto da temporada. Exceto por vencer a Copa Davis com a Rússia pela segunda vez em 2006, Safin costumava ser visto como uma força gasta no nível superior, exceto por se tornar o primeiro russo a chegar às semifinais em Wimbledon, onde Federer o venceu, embora Safin nutria um desdém aberto pela grama.

Apesar de se aposentar prematuramente no final de 2009 com apenas 29 anos, Safin ainda ostentava uma carreira histórica e era imensamente popular como jogador duas vezes eleito o favorito dos fãs da ATP. A turnê masculina o descreveu como um “jogador imperdível” e muitos sentiram que ele poderia ter alcançado mais devido ao seu gênio natural.

Por esta e outras facetas de sua personalidade, Safin é talvez mais comparável à estrela moderna Nick Kyrgios como a presença em quadra mais atraente de sua geração, mas com uma pitada de indiferença e acusações de insucesso – embora, ao contrário do australiano, Safin tenha Sucesso do Grand Slam em seu nome. Assim como Kyrgios, Safin era conhecido por frequentemente quebrar sua raquete – destruindo um total de 1.055 raquetes, de acordo com seu patrocinador, que manteve a contagem.

Em uma de suas últimas lutas, no Masters de Cincinnati de 2008, Safin foi vaiado várias vezes pela multidão após jogar sua raquete e remar com o árbitro da partida. Ele ainda conseguiu encerrar sua carreira em boas condições no Masters de Paris, onde recebeu a chave Bercy depois de cair na segunda rodada para Juan Martin Del Potro em novembro do ano seguinte. Em uma despedida emocionada, Safin disse: “Hoje vou colocar todas as minhas memórias, todas as minhas vitórias e derrotas em uma pequena caixa. Hoje uma porta está fechada, espero que outra se abra.”

vida pós-carreira

Outra porta se abriu, e aconteceu na política cerca de dois anos depois, quando Safin foi eleito para a Duma Russa como membro do Partido Rússia Unida. Não era para ser uma escolha de carreira de longo prazo, no entanto, e Safin renunciou ao cargo de representante de Nizhny Novgorod em maio de 2017. “Eu era jovem e inexperiente. Eles me convenceram disso,” ele afirmou mais tarde. “Pessoas ‘educadas’ e ‘simpáticas’. Mas não me arrependo. Pratiquei e usei meu diploma de direito, aprendi muito. Ganhei muito mais experiência e, finalmente, mais importante, seis longos anos no topo da política federal em um país tão grande como a Rússia é uma conquista incrível e uma lição muito séria”.

Safin, cuja irmã Dinara também teve uma carreira profissional de sucesso e chegou a três finais de Grand Slam, tornou-se oficial da Federação Russa de Tênis e membro do Comitê Olímpico da Rússia. Ele permaneceu conectado ao esporte treinando um ‘Dream Team’ da Rússia, com Medvedev e Khachanov, enquanto tentava recapturar suas glórias na Copa Davis depois de se tornar o primeiro tenista russo a entrar no Hall da Fama do esporte em 2016.

“Tivemos altos e baixos, choramos, quebramos raquetes, gritamos algumas palavras, jogamos as bolas para fora da quadra, insultamos os árbitros, só algumas vezes”, disse. Safin disse em sua indução com risos. “Mas isso faz parte da nossa vida. Estou tão feliz por fazer parte disso. É uma grande honra ser empossado e fazer parte da história.”

Fazendo manchetes por suas opiniões sobre o Covid-19 durante a pandemia, Safin esteve fora dos holofotes até seu recente ressurgimento viral devido à foto que circulou no Twitter do Aberto da Austrália em 2002. Essa imagem nem mesmo apresentava o próprio Safin, mas sim a coleção de atraentes mulheres loiras em sua caixa de jogador conhecida como “Safinettes” e ostentava dois modelos de Moscou. O atual tenista australiano Thanasi Kokkinakis até descreveu Safin como o GOAT – o maior de todos os tempos – para o time atraente que ele conseguiu montar.

Diz-se que Safin teve nada menos que oito mulheres em seu camarote durante sua corrida para a final em Melbourne, com um informante da turnê dizendo que o russo “nunca teve dificuldade em encontrar apoiantes do sexo feminino”. “Seu pequeno livro preto seria bastante impressionante,” a fonte adicionada ao Herald Sun.

O jornal diário de Melbourne não foi o único veículo a destacar a presença dos Safinettes, já que o Canal 7 se concentrou neles durante as partidas de Safin e entrevistas na quadra. “Tenho que agradecer a toda a minha família sentada ali,” ele disse rindo na quadra central da arena Rod Laver, enquanto gesticulava em direção ao ‘harém’, como a mídia os apelidou. Safin, que completou 43 anos na sexta-feira, descreveu a Austrália como um lugar que “fica no meu coração.” “Tenho ótimas lembranças da Austrália. Joguei bem e feliz lá”, ele lembrou.

Talvez pareça incompreensível que um jogador na atual turnê ATP possa realizar tal façanha. No entanto, esse era Safin – um artista único, cheio de carisma de uma época passada, mas ainda lembrado calorosamente e com muitos de seus registros impressionantes ainda intactos.