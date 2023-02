Ucrânia ameaça boicote olímpico – CMIO Esportes

Rússia e Belarus podem ter permissão para enviar delegações neutras para as Olimpíadas de 2024

A Ucrânia pode optar por boicotar as Olimpíadas de Paris em 2024 se os atletas russos e bielorrussos puderem competir, alertou o ministro do Esporte do país, Vadim Guttsait.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) disse nesta semana que está explorando opções para reintegrar atletas de ambos os países no redil olímpico, 11 meses depois de o COI impor ações de sanções à Rússia e à Bielorrússia após o início da ação militar na Ucrânia.

O Conselho Olímpico da Ásia (OCA) estendeu um convite à Rússia e à Bielo-Rússia para potencialmente competir nos Jogos Asiáticos em setembro, o que poderia fornecer uma plataforma para os atletas participarem de eventos de qualificação olímpica.

A Rússia tem tradicionalmente competido na rede de qualificação europeia, mas foi impedida de fazê-lo como resultado das sanções impostas pelo COI.

Mas o ministro dos esportes ucraniano, que também é presidente do Comitê Olímpico Nacional da Ucrânia (NOCU), disse que fará lobby para garantir que o isolamento russo e bielorrusso de eventos esportivos internacionais continue.

“Para toda a comunidade esportiva ucraniana, esta é uma questão de princípio!” ele escreveu no Facebook, via tradução.

“Nisso, contamos com o apoio tanto do Presidente do nosso estado, quanto de toda a sociedade.

“Parte das Federações Internacionais está indignada com os esforços do COI para promover o retorno de russos e bielorrussos.

“Abordamos e abordaremos todas as organizações internacionais que podem influenciar a situação e cujas opiniões os membros do COI podem ouvir.

“Nossa posição é a mesma: enquanto houver guerra na Ucrânia, os atletas russos e bielorrussos não devem participar de competições internacionais!!!

“Se não formos ouvidos, não descarto a possibilidade de boicotarmos e recusarmos a participação nas Olimpíadas.”

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, detalhou esta semana em uma mensagem no Telegram que manteve um telefonema com o presidente francês Emmanuel Macron, no qual destacou que os atletas russos e bielorrussos “nenhum lugar” na capital francesa no próximo ano.

No entanto, em uma declaração posterior, o COI insistiu que penalizar os atletas individualmente devido às suas nacionalidades é contrário à Carta Olímpica.

Entre os termos delineados pelo COI para a elegibilidade de atletas russos e bielorrussos está o cumprimento estrito do código da Agência Mundial Antidoping (WADA), bem como uma declaração de que os atletas devem manter uma postura de neutralidade em meio ao conflito em andamento na Ucrânia. .

O COI também afirmou que as sanções contra os dois governos devem continuar.

Após a declaração do COI, figuras em Moscou disseram que as medidas para restabelecer os competidores russos e bielorrussos foram um passo na direção certa – mas novamente observaram a oposição às sanções como um todo.

“Entendo a informação do COI como uma tentativa de dar um passo em direção aos atletas”, disse o presidente do Comitê Olímpico Russo (ROC), Stanislav Pozdnyakov.

“Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, também são dois passos na direção oposta.

“Na verdade, [the] declaração é uma tentativa de corrigir um erro que já resultou em restrições infundadas aos esportes russos e bielorrussos por quase um ano e causou grandes danos a todos os esportes internacionais.”