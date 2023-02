Djokovic iguala recorde de Grand Slam com título do Aberto da Austrália – CMIO Esportes

O sérvio agora tem 22 majors em seu nome, empatado com Rafael Nadal na lista masculina de todos os tempos

Novak Djokovic conquistou o 22º título de Grand Slam, igualando o recorde, ao derrotar Stefanos Tsitsipas em dois sets na final do Aberto da Austrália no domingo. Ao mesmo tempo, Djokovic ampliou seu recorde de títulos em Melbourne com a décima vitória no torneio.

Depois de sair dos blocos para vencer o primeiro set na Rod Laver Arena, Djokovic foi obrigado a trabalhar pelo terceiro cabeça-de-chave Tsitsipas no segundo e terceiro sets. Mas o sérvio aplicou sua intensidade para quebrar a resistência de seu rival grego, vencendo por 6-3 7-6 (7-4) 7-6 (7-5) em uma disputa que durou duas horas e 56 minutos.

Com o título, Djokovic empata com o espanhol Rafael Nadal em 22 Grand Slams no auge da lista masculina de todos os tempos. Após as últimas lesões de Nadal na Austrália e a marcha imperiosa de Djokovic para mais um título, muitos vão sugerir que o sérvio saia sozinho no topo da classificação – mesmo com o Aberto da França favorito de Nadal no calendário do Grand Slam.

Djokovic, 35, voltou à Austrália este ano após sua notória deportação há 12 meses. Ele insistiu que não guardava rancor, mas ao mesmo tempo reconheceu que não era o tipo de experiência que poderia ser facilmente esquecida.

A provação certamente não embotou a vontade férrea de Djokovic – algo que ficou mais evidente do que nunca durante a última quinzena em Melbourne. O sérvio foi forçado a lidar com uma lesão no tendão no início do torneio – mais tarde reagindo com raiva às sugestões de que ele estava fazendo uma refeição da doença.

Em seguida, seguiu-se a briga em torno de seu pai Srdjan e uma foto com um grupo de torcedores pró-russos, com Djokovic lamentando a cobertura da mídia sobre o incidente como outra distração indesejada.

Mas na quadra, Djokovic não vacilou em sua tarefa. Ele tem sido imperioso em garantir que permaneça invicto em Melbourne desde 2018, com a final de domingo sendo sua 28ª vitória consecutiva no Aberto da Austrália. Notavelmente, Djokovic não perdeu nenhuma das 10 finais que disputou em um torneio que ele conquistou com firmeza.

A conquista do título de domingo significa que Djokovic retorna ao topo das classificações da ATP como número um do mundo. Para o astro grego Tsitsipas, de 24 anos, outra chance de conquistar o primeiro título importante foi implorando depois que ele foi derrotado por Djokovic na final do Aberto da França em 2021, mas ele espera voltar novamente para uma chance na glória do Grand Slam e tem tempo do lado dele.

Depois de prestar homenagem a Tsitsipas, um emocionado Djokovic descreveu sua última conquista do título como “um dos torneios mais desafiadores” de sua carreira. “Apenas a equipe e a família sabem o que passamos nas últimas quatro ou cinco semanas. Esta provavelmente é a maior vitória da minha vida, considerando as circunstâncias”, disse. disse o sérvio.

Se ele estiver em forma, Nadal inevitavelmente oferecerá uma ameaça no Aberto da França em maio, mas depois que o jogador de 36 anos lutou novamente contra uma lesão em Melbourne, isso parece longe de certo. Djokovic, por sua vez, vai olhar para Paris como uma oportunidade de seguir por conta própria no topo da classificação do Grand Slam masculino de todos os tempos – um feito que muitos o apoiariam a alcançar.